اعتبر الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، أن الأزمة الناجمة عن جائحة فيروس كورونا المستجد تمثل فرصة لعودة تركيا إلى "موقع مركزي" في العالم لأول مرة منذ الحرب العالمية الثانية"، مشدداً على أن "اليأس الذي أصاب البلدان المتقدمة في مواجهة كورونا يجبرها على إعادة بناء توقعاتها بشأن المستقبل، وما يميزنا عن بقية الدول امتلاكنا لبنية طبية قوية واتخاذنا للتدابير اللازمة في الوقت المناسب".
وأوضح أن "هذا الوباء الذي يعد مشكلة صحية أساسا، تحول إلى أكبر أزمة بعد الحرب العالمية الثانية بسبب نتائجه الاقتصادية"، مؤكداً انه "من الضروري أن نكون مستعدين للوضع الجديد الذي سيظهر في العالم والمنطقة وبلدنا بسبب وباء فيروس كورونا".
كانت هذه تفاصيل خبر أردوغان: لأول مرة منذ الحرب تملك تركيا فرصة للعودة لموقع مركزي في العالم لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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