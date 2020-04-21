السلطات الإيطالية: تسجيل 534 حالة وفاة جديدة جراء فيروس كورونا

أعلنت السلطات الإيطالية عن "ارتفاع ملموس في عدد الوفيات والإصابات بفيروس كورونا المستجد في البلاد خلال الساعات الـ24 الماضية، مع تراجع حصيلة الحالات النشطة لليوم الثاني على التوالي"، مشيرة الى ان "العدد العام للوفيات المسجلة الناجمة عن الفيروس ارتفع بواقع 534 حالة جديدة، وبلغ مستوى 24648".
ولفت بوريلي الى أن "الحصيلة الإجمالية للإصابات المؤكدة بالمرض ازدادت خلال الساعات الـ24 الماضية بواقع 2729 مقارنة مع 2256 أمس الاثنين، وبلغت 183957 حالة"، مبيناً عن "رصد 2723 حالة شفاء جديدة بين المصابين بالمرض، وبلغ العدد الإجمالي للمتعافين 51600 مقارنة مع 48877 يوم امس".
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