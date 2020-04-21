حاكم نيويورك: تسجيل 481 وفاة جديدة ناجمة عن فيروس كورونا في الولاية

أعلن حاكم ​نيويورك​ الأميركية أندرو كوومو، عن "تسجيل 481 وفاة جديدة ناجمة عن ​فيروس كورونا​ في الولاية، بينما شهد هذا المعدل استقرارا نسبيا في الأيام الماضية"، مشدداً على ان "معدل المصابين الجدد الذين يتلقون العلاج في ​مستشفيات​ الولايات لا يزال مسطحا"، مؤكداً "ضرورة خفض المنحنى الوبائي بالكامل".

وتطرق كوومو إلى محادثاته المترقبة اليوم مع الرئيس الأميركي ​دونالد ترامب​، في ​البيت الأبيض​، متعهدا بـ"قول الحقيقة" له خلال اللقاء،اضافة الى بحث مسألة إعادة فتح ​الاقتصاد​ والمؤسسات العامة في الولاية".