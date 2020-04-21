أعلن حاكم نيويورك الأميركية أندرو كوومو، عن "تسجيل 481 وفاة جديدة ناجمة عن فيروس كورونا في الولاية، بينما شهد هذا المعدل استقرارا نسبيا في الأيام الماضية"، مشدداً على ان "معدل المصابين الجدد الذين يتلقون العلاج في مستشفيات الولايات لا يزال مسطحا"، مؤكداً "ضرورة خفض المنحنى الوبائي بالكامل".
وتطرق كوومو إلى محادثاته المترقبة اليوم مع الرئيس الأميركي دونالد ترامب، في البيت الأبيض، متعهدا بـ"قول الحقيقة" له خلال اللقاء،اضافة الى بحث مسألة إعادة فتح الاقتصاد والمؤسسات العامة في الولاية".
كانت هذه تفاصيل خبر حاكم نيويورك: تسجيل 481 وفاة جديدة ناجمة عن فيروس كورونا في الولاية لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على النشرة (لبنان) وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.