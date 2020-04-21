الصحة التركية: تسجيل 119 حالة وفاة جديدة بالكورونا خلال الساعات الـ24 الماضية

أعلن ​وزير الصحة​ التركي فخر ​الدين​ قوجة، عن "ارتفاع عدد الوفيات المسجلة بفيروس كورونا في البلاد خلال ​الساعات​ الـ24 الماضية بواقع 119 حالة ليصل إلى مستوى 2259، بعد أن كان المعدل اليومي ليوم امس 123 حالة"، مشيراً الى ان "عدد الإصابات المؤكدة بالفيروس زاد بواقع 4611 حالة، مقارنة مع 4674 يوم الاثنين".

ولفت قوجة الى ان "عدد الفحوص التي تم إجراؤها يبلغ حاليا 713409، بينها 39429 خلال الساعات الـ24 الماضية"، مشدداً على "ضرورة مواصلة إجراءات ​الوقاية​ لمنع انتشار الفيروس، والخاصة بالحد من ​الاتصالات​ بين الناس والالتزام بالمسافات المحددة مع استمرار تدابير العزل الصحي".