جونسون يستعد للعودة لقمرة القيادة

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نصر المجالي: على طريق استعداده للعودة شيئا فشيئا إلى قمرة القيادة، بعد فترة نقاهة بعد تعافيه من فيروس كورونا قضاها في المقر الرئيسي لرؤساء الحكومة في تشيكرز، تحادث رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون مع الرئيس الأميركي دونالد ترمب، كما سيحادث الملكة هاتفيا خلال هذا الأسبوع.

وقال متحدث باسم 10 داونينغ ستريت إن جونسون الذي لا يقوم بأي مهمة رسمية، حيث يتعافى من مخاوفه من الإصابة بالفيروس التاجي في تشيكرز مع خطيبته الحامل كاري سيموندز التي أصيبت بالفيروس.

مهمات راب

وسينوب وزير الخارجية دومينيك راب عن جونسون في تلقي أسئلة النواب في الجلسة المعتادة كل يوم أربعاء لتوجيه أسئلة لرئيس الوزراء (PMQs) في مجلس العموم غدًا، كما سيرأس راب جلسة الحكومة يوم الخميس في 10 داونينغ ستريت.

وقال المتحدث باسم جونسون أنه في اتصاله مع ترمب، اليوم الثلاثاء، عبر عن شكره له على رسائل الدعم التي تلقاها خلال مرضه، حيث كان ترمب وزوجته ميلانيا اتصلا لتمرير أطيب التمنيات لهما بالشفاء من الفيروس.

وأضاف أن المحادثة بين جونسون وترمب تناولت استجابة مجموعة السبع لفيروس كورونا، حيث الولايات المتحدة هي رئيسة المجموعة حاليا.

تحديثات يومية

وكان رئيس الوزراء خلال فترة النقاهة تلقى يوم الجمعة الماضي "تحديثات يومية" بشأن استجابة الفيروس التاجي من نائبه وزير الخارجية وكبير مساعديه دومينيك كامينغز ومدير الاتصالات لي كين ووزير مجلس الوزراء مارك سيدويل.

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ومع استعداد جونسون للعودة لممارسة مهامه، يتصاعد الضغط على الحكومة لوضع خطط للخروج من أزمة كورونا ، ولكن ظهرت انقسامات بين "الحمائم" الحذر و "الصقور" في الحكومة الذين يعتقدون أن هيئة الخدمات الصحية الوطنية NHS لديها القدرة ويفضلون تخفيف إجراءات التباعد الاجتماعي الصارمة في وقت قصير لاحق.

لكن مصادر حزب المحافظين الحاكم أشارت إلى أن رئيس الوزراء "متوجس" من المخاطرة بتخفيف إجراءات الغلق كون الفيروس القاتل قد طاله هو شخصيا وان تجربته تجعله يفكر كثيرا بتخفيف الإجراءات رغم المخاوف من استمرارها سيزيد من أن الدمار الاقتصادي الذي قد يضر أكثر بالصحة العامة.

المرحلة التالية

وقال تقرير صحفي بأن هناك تقارير تفيد بأن دائرة جونسون القريبة قد توقفت عن استخدام عبارة "استراتيجية الخروج" وبدلاً من ذلك تريد الإشارة إلى "المرحلة التالية" من الإغلاق، مع استمرار مستويات مختلفة من القيود تستمر لبقية العام حتى يتلاشى الفاشية تمامًا أو يتم العثور على لقاح، ولا يوجد احتمال لتخفيف إجراءات الإغلاق قبل نهاية الفترة الحالية في 11 مايو.

وقال التقرير إنه تم دعم موقف "الحمائم'' في الحكومة من خلال تحذيرات قاتمة من وراء الكواليس من العلماء، الذين نصحوا بأن السيطرة على التفشي لا تزال غير مؤكدة لدرجة أنه حتى التغييرات الطفيفة في القيود على الحياة الطبيعية يمكن أن تؤدي إلى اندلاع الكارثة.

إحصائيات إنتشار فيروس كورونا في المملكة المتحدة

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