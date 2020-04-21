شمال سيناء تعلن عن المشروعات القومية المنفذة والجاري تنفيذها

محمد اسماعيل - القاهرة - شمال سيناء - أشرف سويلم :

أعلنت محافظة شمال سيناء عن المشروعات القومية المنفذة والجاري تنفيذها بنطاق المحافظة، تمهيدًا لافتتاحها.

ووفق ما أوضح المحافظ اللواء دكتور محمد عبد الفضيل شوشة، شملت مشروعات قطاع الزراعة إنشاء 11 تجمعًا تنمويًا بمركزي الحسنة ونخل وسط سيناء، بتكلفة تبلغ 4 مليار و57 مليون جنيه.

وشملت مشروعات قطاع الجيل الرابع؛ إنشاء مدينة رفح الجديدة بواقع 41 عمارة (مرحلة أولى) بتكلفة 2 مليار و330 مليون جنيه.

وفي قطاع الإسكان، تم إنشاء 89 عمارة سكنية في السبيل، بإجمالي 2136 وحدة سكنية، بقيمة 240 مليون جنيه.

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وأضاف المحافظ أن قطاع مياه الشرب والصرف الصحي شهد إنشاء محطتي نحلية مياه البحر بالعريش والشيخ زويد بتكلفة 164 مليون جنيه، بينما شهد قطاع التعليم إنشاء 12 مدرسة بالعريش وبئر العبد والشيخ زويد والحسنة بتكلفة 54 مليارًا و4 ملايين جنيه.

وفيما يخص قطاع الصحة، تم الانتهاء من المرحلة الثانية من تطوير مستشفي العريش العام، بقيمة 134 مليون جنيه، والانتهاء من إنشاء مستشفي بئر العبد المركزي بقيمة 225 مليونًا و500 ألف جنيه ومستشفي نهل المركزي بقيمة 214 مليون جنيه، وإنشاء وحدة الرعاية الأولية بوسط العريش بتكلفة 3 ملايين جنيه.

وأشار المحافظ أيضًا إلى قرب الانتهاء من سوق الجملة في العريش، بتكلفة 167 مليونًا و900 ألف جنيه.

وفي قطاع التعمير، تم إنشاء عدد 61 منزلاً بدويًا بصدر الحيطان ووادي الحاج في وسط سيناء، بتكلفة 2 مليار و253 مليون جنيه، والمرحلة الأولى من تأهيل عمارات المساعيد بقيمة 108 ملايين جنيه وتطوير قرية الروضة بتكلفة 127 مليون جنيه.

وفي قطاع مياه الشرب، تم تصميم وتوريد وتركيب محطة تحلية مياه البحر بالريسة بقيمة 10 ملايين و962 ألف دولار، وتصميم وتوريد وتركيب عدد 4 محطات لتحلية مياه آبار بقرى بغداد والقسيمة وصدر الحيطان والريد بوسط سيناء، بقيمة 23 مليونًا و242 ألف دولار.