مشاورات بين منتجي النفط في أوبك وخارجها لبحث انهيار الأسعار

محمد اسماعيل - القاهرة - النمسا - (أ ش أ)

أجري العديد من وزراء منظمة الدول المصدرة للبترول "أوبك" والدول غير الأعضاء في منظمة أوبك والموقعين على إعلان التعاون اتصالات هاتفية غير رسمية اليوم لتبادل الأفكار حول الوضع الحالي والأزمة الكبيرة في أسواق النفط.

وقال مصدر في أوبك، اليوم الثلاثاء إن المشاورات بحثت في آليات التغلب على الأزمة من خلال إجراء تخفيضات أكبر في الإنتاج.

يذكر أن أسعار الخام الأمريكي تهاوت إلى أدنى مستوى في عشرين عاما بسبب ضعف الطلب الناجم عن جائحة كورونا مما دفع الأسعار لأقل من مستوى الصفر.