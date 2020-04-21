إيطاليا تسجل 534 وفاة جديدة بكورونا و2729 إصابة

محمد اسماعيل - القاهرة - وكالات

سجلت السلطات الصحية الإيطالية، اليوم الثلاثاء، 534 وفاة جديدة بوباء كورونا المستجد (كوفيد-19) ليرتفع إجمالي وفيات الفيروس التاجي في البلاد إلى 24648 حالة وفاة، حسبما ذكرت "فرانس برس".

وأعلنت الصحة الإيطالية، تسجيل 2729 إصابة جديدة بوباء كورونا المستجد، ليصل إجمالي الإصابات في البلد الأكثر تتضررًا في أوروبا من الوباء، إلى 182957 حالة إصابة مؤكدة.