الحكومة الأفغانية تطلق سراح دفعة أخرى من سجناء طالبان

محمد اسماعيل - القاهرة - كابول - (د ب أ)

أعلن مجلس الأمن القومي الأفغاني، اليوم الثلاثاء، أن الحكومة أفرجت عن، 71 سجينًا إضافيًا من حركة طالبان.

وقال المتحدث باسم المجلس جاويد فيصل، عبر تويتر إن الحالة الصحية والأعمار وطول مدة العقوبة المتبقية وضعت في الاعتبار عند اختيار السجناء المفرج عنهم.

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وأخلت الحكومة، سبيل أكثر من 400 من حركة طالبان خلال الأسابيع الأخيرة، فيما أطلقت طالبان سراح 60 سجينًا حتى الآن.

ويتطلب الاتفاق بين الولايات المتحدة وطالبان الذي تم توقيعه أواخر فبراير الماضي، الإفراج عن 5000 سجين من طالبان مقابل ألف سجين موال للحكومة الأفغانية.

وتقول الحكومة الأفغانية إنها ستفرج عن 1500 سجين من طالبان قبل بدء محادثات السلام مع طالبان التي كان من المقرر إجراؤها في 10 مارس الماضي، لكن الحركة المسلحة تصر على إطلاق سراح جميع الخمسة آلاف قبل أي محادثات.