العراق تسجل حالة وفاة و28 إصابة جديدة بكورونا

أعلنت وزارة الصحة العراقية تسجيل ٢٨ إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد، وحالة وفاة واحدة في البلاد.
وذكر بيان للوزارة أوردته الوكالة الوطنية العراقية للأنباء "نينا" أنه تم فحص١٧٨٢ نموذجا في جميع المختبرات المختصة في العراق، وبذلك يكون المجموع الكلي للنماذج المفحوصة منذ بداية تسجيل المرض في العراق ٦٠٨٣٧، مضيفا: "سجلت مختبرات وزارة الصحة والبيئة، اليوم الثلاثاء، ٢٨ إصابة جديدة وحالة وفاة واحدة و53 حالة شفاء".
وأشارت إلى أن مجموع الإصابات بلغ ١٦٠٢ حالة ومجموع الوفيات ٨٣ حالة، بينما مجموع حالات الشفاء ١٠٩٦.
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