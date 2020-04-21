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البحرين وبنجلاديش يبحثان التعاون لمكافحة كورونا

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استعرض وزير الخارجية البحريني عبداللطيف بن راشد الزياني، اليوم الثلاثاء، خلال اتصال هاتفي مع وزير خارجية بنجلاديش الدكتور أبو الكلام عبدالمؤمن، أوجه علاقات التعاون والصداقة المتميزة

التي تربط بين البلدين وسبل تنميتها على كافة الأصعدة، وجهود البلدين في مواجهة تداعيات تفشي فيروس .

وذكرت وكالة الأنباء البحرينية أن وزير خارجية بنجلاديش أشاد خلال الاتصال، بجهود مملكة البحرين في الحفاظ على صحة وسلامة الجالية البنغالية المتواجدة في المملكة، كما تطرق الاتصال إلى أهم القضايا الإقليمية والدولية محل الاهتمام المشترك للبلدين.

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