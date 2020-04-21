الجزائر تسجل 8 وفيات و93 إصابة جديدة بفيروس كورونا

أعلنت وزارة الصحة الجزائرية، اليوم الثلاثاء، عن تسجيل 8 وفيات و93 إصابة بفيروس كورونا المستجد، ليرتفع العدد الإجمالي للوفيات إلى 392 والإصابات إلى 2811، وفقا لموقع روسيا اليوم.
وأشارت الوزارة إلى تسجيل 53 حالة شفاء جديدة، ليرتفع العدد الإجمالي للمتعافين من الفيروس إلى 1152.
وتكشف حصيلة لجنة رصد ومتابعة جائحة كورونا وجود استقرار في عدد المصابينالجدد، وتؤكد منحى التراجع في عدد الوفيات.
وكانت السلطات الصحية أفادت، أمس الاثنين، بتسجيل 9 وفيات و89 إصابة جديدة بالفيروس.
وأعلنت سلطات البلاد في وقت سابق، تمديد إجراءات الحجر الصحي في البلاد إلى 29 أبريل، لمواصلة مواجهة الفيروس.
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