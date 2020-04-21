بدأ، اليوم الثلاثاء، مجلس النواب اللبناني جلسة تشريعية تستمر على مدى ثلاثة أيام.
وهذه الجلسة هي الأولى منذ تطبيق إجراءات العزل العام بسبب تفشي فيروس كورونا المستجد، ولدى وصولهم لمقر الجلسة امتثل النواب لسلسلة إجراءات احترازية لتفادي احتمالالإصابة بمرض كوفيد-19 الذي يسببه فيروس كورونا.
استُقبل الأعضاء برش المطهرات لدى وصولهم لحضور الجلسة التي تغير مكان إقامتها من مقر البرلمان إلى مسرح للسماح بمسافات التباعد الاجتماعي بين الحاضرينللحد من تفشي فيروس كورونا المستجد.
وقيست درجات الحرارة لأعضاء البرلمان لدى وصولهم إلى قصر الأونيسكو وقام رجل يرتدي حُلة واقية برش أقدامهم بالمطهر، وكان كثيرون منهم يرتدون الكمامات أثناء إجراء مقابلات مع وسائل الإعلام، وجلس رئيس البرلمان نبيه بري إلى في مكانه مع بدء الجلسات التي تستمر ثلاثة أيام.
كانت هذه تفاصيل خبر لأول مرة.. مجلس النواب اللبناني يجتمع منذ تطبيق قيود كورونا لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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