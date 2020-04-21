لأول مرة.. مجلس النواب اللبناني يجتمع منذ تطبيق قيود كورونا

بدأ، اليوم الثلاثاء، مجلس النواب اللبناني جلسة تشريعية تستمر على مدى ثلاثة أيام.

وهذه الجلسة هي الأولى منذ تطبيق إجراءات العزل العام بسبب تفشي فيروس كورونا المستجد، ولدى وصولهم لمقر الجلسة امتثل النواب لسلسلة إجراءات احترازية لتفادي احتمال

الإصابة بمرض كوفيد-19 الذي يسببه فيروس كورونا.

استُقبل الأعضاء برش المطهرات لدى وصولهم لحضور الجلسة التي تغير مكان إقامتها من مقر البرلمان إلى مسرح للسماح بمسافات التباعد الاجتماعي بين الحاضرين

وقيست درجات الحرارة لأعضاء البرلمان لدى وصولهم إلى قصر الأونيسكو وقام رجل يرتدي حُلة واقية برش أقدامهم بالمطهر، وكان كثيرون منهم يرتدون الكمامات أثناء إجراء مقابلات مع وسائل الإعلام، وجلس رئيس البرلمان نبيه بري إلى في مكانه مع بدء الجلسات التي تستمر ثلاثة أيام.