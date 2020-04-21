اتهامات لحاتم عمور بسرقة “هاينة”.. “اليوم 24” يكشف الكواليس ورواية كل الأطراف

طفت، منذ يوم السبت، على مواقع التواصل الاجتماعي، اتهامات للفنان حاتم عمور بسرقة أغنية “هاينة”، التي أصدرها، أخيرا، مع الفنانة أسماء لمنور، من الفنان الشاب خليل كنيش.

“اليوم 24″، تواصل مع مصادر مطلعة، ومع كل من خليل كنيش، وحاتم عمور من أجل كشف كواليس الموضوع، واستقصاء موقف الطرفين، وتمكين القراء من تكوين صورة انطلاقا من ذلك.

وأفادت مصادر “اليوم24” أن الشركة المنتجة لمسلسل “هاينة” الرمضاني، الذي يعرض على القناة الأولى، وجهت الدعوة إلى الفنان خليل كنيش، من أجل تلحين، وأداء أغنية جينيريك المسلسل الدرامي الاجتماعي، الذي يسلط الضوء على معاناة عاملات المنازل القاصرات، وكان التعامل في الجنيريك في بداية الأمر مع الموزع كريم السلاوي، قبل أن يتحول الاختيار إلى الموزع طارق الحجيلي، غير أن هذا الأخير شارك في التلحين، ولم يقتصر دوره على التوزيع فقط، ثم أعد الأغنية بصوت الفنان حاتم عمور، إذ فوجئت الشركة بذلك.

وأضافت المصادر نفسها أن شركة الإنتاج دخلت في مفاوضات مع الفنان حاتم عمور، غير أنه اشترط الحصول على حقوق بث الأغنية على قناته في يوتوب، ما جعل شركة الإنتاج في حاجة إلى موافقة القناة الأولى، قبل أن تفاجأ فيما بعد بإصدار عمور الأغنية الديو بينه ولمنور على قناته في يوتوب، إذ وجدت نفسها في موقف محرج.

وفي تواصل “اليوم 24” مع الشركة المنتجة للمسلسل الدرامي هاينة، “ايماج فاكتوري”، أكدت أنها فوضت الفنان خليل كينيش للحديث عن هذا الموضوع.

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وقال الفنان خليل غينيش لـ”اليوم24″ إنه أشرف على التلحين، وكان الطاقم يبحث عن موزع، وبعد وقوع الاختيار على طارق الحجلي، لحنها برفقته، أما الكلمات فهي من نظم السيناريست رشيد محمد، مشيرا إلى أنه لم يلتق حاتم عمور نهائيا، وأضاف: ” طارق الحجيلي لم يحتفظ بأسرار العمل وعرضه على حاتم”.

وقال خليل غنيش إنه ليس له علم بفكرة تفاوض شركة الإنتاج مع حاتم عمور، موضحا أن الأخير من كان سيؤدي أغنية الجنيريك.

ولكي تمنح للطرف الآخر، فرصة الدفاع عن نفسه تجاه التهم الموجهة إليه، تواصل “اليوم 24” مع حاتم عمور، الذي لم يمانع في الرد، لكن جوابه اقتصر على فكرة واحدة، قال فيها حرفيا: “الأغنية مستوحات من التراث المغربي، من ألحان طارق الحجيلي، وكلمات محمد المغربي، وتوزيع طارق الحجيلي ومادارا”، مكتفيا فقط بهذه الجملة، التي يفهم منها، أنه تعامل في الأغنية مع فريق عمل، وليس هناك سرقة من طرفه مدام تعامل مع كاتب، وملحن، وموزع.

يذكر أن حاتم عمور قال عند صدور الأغنية إن أرباحها ستعود لصالح جمعية خيرية.