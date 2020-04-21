مصادر طبية: سيدي قاسم لا زالت خالية من كورونا وتم رصد إصابة أحد أبنائها في مدينة أخرى

رغم الحديث عن تسجيل أول حالة إصابة بفيروس كورونا المستجد، اليوم الثلاثاء، بإقليم سيدي قاسم، إلا أن مصادر طبية أكدت أن الإقليم لا زال خاليا من فيروس كورونا إلى حدود الساعة.

وقالت مصادر طبية من إقليم سيدي قاسم لـ”اليوم24″ إن حالة الإصابة بفيروس كورونا المستجد التي تم الإعلان عنها اليوم الثلاثاء، تنتمي لسيدي قاسم فعليا، ولكن تم تإكيد إصابتها خارجه وتم التكفل بها كذلك في مدينة أخرى.

وأوضح المصدر ذاته، أن المصاب بالفيروس هو شخص تنقل بين عدد من المدن خلال هذه الفترة، ويرجح التقاطه للفيروس أثناء تنقلاته.

ورغم ذلك، أوضحت ذات المصادر، أن المصالح الطبية بسيدي قاسم تجندت اليوم الثلاثاء، لحصر أعداد المخالطين لهذه الإصابة، وإلزامهم بالحجر المنزلي وتتبع وضعهم الصحي، وإخضاعهم للتحاليل المخبرية للتحقق من سلامتهم من الفيروس.

يشار إلى أن جهة الرباط سلا القنيطرة، سجلت اليوم الثلاثتء، حالة إصابة واحدة بفيروس كوروونا المستجد، فيما وصلت حصيلة المصابين فيها بالفيروس إلى 281حالك، من أصل 3186 حالة تم تسجيلها على الصعيد الوطني.