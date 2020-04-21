الصديقي عاشت رعب كورونا قبل صدور نتائج سلامتها

كشفت الفنانة، منال الصديقي، أمس الاثنين، أنها خضعت للتحاليل الخاصة بكورونا “كوفيد 19″، بعد شكوك في إصابتها بالفيروس، نتيجة ظهور أعراض مشابهة عليها، قبل أن تظهر النتيجة هوس ذلك.

وشاركت الصديقي منشورا، روت فيه ما عاشته، بعد ظهور أعراض شبيهة بتلك، التي يتسبب فيها فيروس كورونا، وأكدت أنها كانت وحيدة في المنزل منعزلة، وتعاني الأعراض، وقد أخبرت بذلك، فقط، بعض أصدقائها.

وأضافت الصديقي أن صديقا لها، يعمل طبيبا، حاول جاهدا إقناعها بزيارة المستشفى، خصوصا أن مناعتها ضعيفة، قبل أن تستجيب لطلبه.

وأشارت الصديقي إلى أنها توجهت إلى المستشفى ملتزمة بإجراءات الوقاية، وخضعت للتحاليل الضرورية، التي طمئنتها نتيجتها بأنها ضمن الحالات المستبعدة، وأن جسدها لا يحمل الفيروس.