القدس - بواسطة محمد عز العرب - أصيب شاب بالرصاص الحي، في مواجهات خلال مواجهات مع قوات الاحتلال الإسرائيلي، اندلعت مساء اليوم، الثلاثاء، في قرية كوبر قرب رام الله.
وأفادت جمعية "الهلال الأحمر" الفلسطينية بأن طواقمها "تعاملت مع إصابة بالرصاص الحي في البطن خلال مواجهات مع قوات الاحتلال في قرية كوبر قرب رام الله".
ولم توضح الطواقم الطبية حالة المصاب الصحية، فيما ذكرت أنه جرى نقله المشفى بعد تلقيه الإسعافات الأولية.
كانت هذه تفاصيل خبر إصابة شاب برصاص الاحتلال الحي قرب رام الله لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على عرب 48 وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.