إصابة شاب برصاص الاحتلال الحي قرب رام الله

القدس - بواسطة محمد عز العرب - أصيب شاب بالرصاص الحي، في مواجهات خلال مواجهات مع قوات الاحتلال الإسرائيلي، اندلعت مساء اليوم، الثلاثاء، في قرية كوبر قرب رام الله.

وأفادت جمعية "الهلال الأحمر" الفلسطينية بأن طواقمها "تعاملت مع إصابة بالرصاص الحي في البطن خلال مواجهات مع قوات الاحتلال في قرية كوبر قرب رام الله".

ولم توضح الطواقم الطبية حالة المصاب الصحية، فيما ذكرت أنه جرى نقله المشفى بعد تلقيه الإسعافات الأولية.