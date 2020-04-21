شكرا لقرائتكم خبر عن الكويت تسجل 85 إصابة جديدة وحالتي وفاة بكورونا والان مع التفاصيل

الثلاثاء 21 أبريل 2020 أعلنت الكويت اليوم تسجيل 85 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد "كوفيد - 19" خلال ال24 ساعة الماضية ليرتفع بذلك إجمالي الحالات المسجلة إلى 2080 حالة مع تسجيل حالتي وفاة جديدتين ليصل عدد الوفيات إلى تسع حالات .

ونقلت وكالة الأنباء الكويتية "كونا" عن الناطق الرسمي باسم وزارة الصحة الكويتية الدكتور عبدالله السند قوله إن مجموع الحالات التي تتلقى الرعاية الطبية في العناية المركزة قد بلغ 46 حالة بواقع 20 حرجة و26 مستقرة وبذلك يصبح مجموع الحالات المصابة بمرضى (كوفيد- 19) التي مازالت تتلقى الرعاية الطبية 1657 حالة.

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