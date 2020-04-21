شكرا لقرائتكم خبر عن بريطانيا تعلن تسجيل 828 وفاة جديدة بكورونا والان نبدء بالتفاصيل
وبلغ عدد ضحايا المرض في بريطانيا منذ بدء الأزمة 17 ألفاً 337 شخصً، فيما لا تشمل الإحصاءات ضحايا المرض ممن لقوا حتفهم داخل دور الرعايا الصحية.
يذكر أن السلطات الصحية في بريطانيا قررت إصدار بيانات الضحايا داخل المستشفيات والعيادات الرسمية فقط بعد ارتفاع المخاوف من أن عدد المتوفين المسنين في دور الرعايا أعلى بكثير من التوقعات السابقة، حيث قدرت بعض التقارير العدد بحوالي أربعة آلاف ضحية.
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