شكرا لقرائتكم خبر عن خروج الأبناء.. إسبانيا تخفف من إجراءات العزل المنزلي والان نبدء بالتفاصيل
وأوضحت المتحدثة باسم الحكومة وزيرة المال ماريا خيسوس مونتيرو في ختام اجتماع للحكومة الإسبانية أنه في حالة التنقل يجب الحرص على النظافة والتعقيم والتباعد الاجتماعي وهذه المسؤولية منوطة بالأهل.
وتخضع إسبانيا، ثالث بلد أكثر تضررا في العالم بوباء كوفيد-19 بعد الولايات المتحدة وإيطاليا، منذ 14 مارس لتدابير عزل صارمة سيمددها البرلمان حتى التاسع من مايو.
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