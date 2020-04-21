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مصرع رجل وامرأة بحادث سير في واسط

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اعلنت مديرية الدفاع المدني، الثلاثاء، عن مصرع رجل وامرأة بحادث سير في محافظة واسط.

وقالت المديرية في بيان تلقت الخليج 365 نسخة منه، إن "بعد ورود اخبار تشير بوجود حادث انقلاب عجلة على الطريق العام كوت _ ناحية واسط، على الفور توجهت فرقنا في مركز دفاع مدني العزة وتعاملت مع انقلاب عجلة نوع بيك اب دبل قمارة".

 

وأضاف البيان أن "الفرق باشرت بانقاذ الدفاع المدني بعمليات الانقاذ وتم انتشال جثتين رجل وامرأة كانا داخل العجلة ونقلهما الى مستشفى الكرامة بسيارة الاسعاف".

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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على السومرية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

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