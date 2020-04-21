انت الان تتابع مستشار الأمن القومي: أمريكا لا تعلم حالة زعيم #كوريا الشمالية ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان مع التفاصيل
قال مستشار الأمن القومي الأمريكي روبرت أوبراين يوم الثلاثاء إن الولايات المتحدة لا تعلم حالة الزعيم الكوري الشمالي كيم جونج أون وستنتظر ما تكشف عنه الأحداث وذلك في أعقاب تقارير عن مرض كيم وخضوعه لإجراء طبي متعلق بالقلب والأوعية الدموية.
وفي رده على سؤال بشأن هوية الخليفة السياسي في كوريا الشمالية قال أوبراين في لقطة مسجلة أذاعتها شبكة (سي.إن.إن) التلفزيونية ”الافتراض الأساسي يشير إلى أنه قد يكون أحد أفراد العائلة. لكن مرة أخرى، من السابق لأوانه الحديث عن هذا لأننا لا نعلم حالة رئيس الحزب الحاكم كيم وسننتظر لنرى كيف تسير الأمور“.
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