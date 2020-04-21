انت الان تتابع مستشار الأمن القومي: أمريكا لا تعلم حالة زعيم #كوريا الشمالية ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان مع التفاصيل

مستشار الأمن القومي الأمريكي روبرت اوبرايان في البيت الأبيض بواشنطن في صورة بتاريخ 28 يناير 2020

قال مستشار الأمن القومي الأمريكي روبرت أوبراين يوم الثلاثاء إن الولايات المتحدة لا تعلم حالة الزعيم الكوري الشمالي كيم جونج أون وستنتظر ما تكشف عنه الأحداث وذلك في أعقاب تقارير عن مرض كيم وخضوعه لإجراء طبي متعلق بالقلب والأوعية الدموية.

وفي رده على سؤال بشأن هوية الخليفة السياسي في كوريا الشمالية قال أوبراين في لقطة مسجلة أذاعتها شبكة (سي.إن.إن) التلفزيونية ”الافتراض الأساسي يشير إلى أنه قد يكون أحد أفراد العائلة. لكن مرة أخرى، من السابق لأوانه الحديث عن هذا لأننا لا نعلم حالة رئيس الحزب الحاكم كيم وسننتظر لنرى كيف تسير الأمور“.