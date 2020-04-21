شكرا لقرائتكم بعد فك الحظر.. احتجاجات ببغداد ورصاص مجهول يخلف إصابتين ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - بواسطة طلال الحمود - في أول يوم بعد حظر تجول كلي استمر أكثر من شهر للوقاية من كوفيد 19، أفادت مصادر "العربية.نت"، الثلاثاء، بوقوع إطلاق نار مجهول وسط العاصمة العراقية بغداد، ما أدى لإصابة متظاهرين اثنين بجروح.

وأوضحت المصادر أن مسلحين مندسين أطلقوا النار على المتظاهرين في ساحة الخلاني وسط بغداد، ما أدى إلى وقوع إصابتين، مضيفة أن المتظاهرين ردوا بإلقاء الحجارة والزجاجات الحارقة عليهم، دون تدخل قوات الأمن المرابطة قرب الساحة.

كما لفتت المعلومات إلى أن قوات الأمن لا تقترب من أماكن تجمع المحتجين خشية الاحتكاك معهم.

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يشار إلى أن عشرات المتظاهرين كانوا تجمعوا في ساحة الخلاني القريبة من ساحة التحرير، معقل احتجاجات بغداد، الثلاثاء، عقب عودة الحركة إلى شوارع العاصمة ومعظم محافظات البلاد، في أول يوم بعد حظر تجول كلي استمر أكثر من شهر للوقاية من تفشي كورونا.

وتبعا للإجراءات الجديدة، فإن الحظر سيكون جزئيا، حيث يتاح للسكان التجول نهارا من 6 صباحا حتى 7 مساء، بدءا من الثلاثاء وحتى 22 مايو/أيار المقبل، ولا تسمح السلطات بتجمع أكثر من 3 أشخاص.

يذكر أن الاحتجاجات كانت توقفت في 17 مارس/آذار الماضي بعد أشهر على اندلاعها ضد السلطة السياسية في البلاد، مع فرض السلطات حظر تجول للوقاية من كورونا، إلا أن عشرات المحتجين ظلوا معتصمين في خيامهم بساحات عامة ببغداد ومحافظات أخرى.

فيما وصل عدد المصابين بفيروس كورونا المستجد في العراق إلى 1415 إصابة، بحسب ما أعلنته وزارة الصحة في البلاد.