سلطات بريطانيا تسجل ارتفاعا حادا لوفيات كورونا بـ828 حالة جديدة

سجلت السلطات الصحية البريطانية 828 وفاة جديدة ناجمة عن ​فيروس كورونا​ في البلاد خلال الساعات الـ24 الماضية في ارتفاع حاد لهذا المعدل مقارنة مع اليومين السابقين، لتصل إلى مستوى 17337 بعد أن كنت على نقطة 16509 في بيانات أنس الاثنين.

ويشير هذا الرقم إلى زيادة حادة جديدة للمعدل اليومي للوفيات بالمرض في البلاد، حيث بلغ هذا العدد في إحصائية الأحد 596 حالة و449 الاثنين.

وذكرت ​وزارة الصحة​ أن الحصيلة الإجمالية للإصابات المسجلة بالفيروس في ​المملكة المتحدة​ ارتفعت بـ4301 حالة وبلغت نقطة 129044 مقارنة مع 124743 الاثنين.