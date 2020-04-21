سجلت السلطات الصحية البريطانية 828 وفاة جديدة ناجمة عن فيروس كورونا في البلاد خلال الساعات الـ24 الماضية في ارتفاع حاد لهذا المعدل مقارنة مع اليومين السابقين، لتصل إلى مستوى 17337 بعد أن كنت على نقطة 16509 في بيانات أنس الاثنين.
ويشير هذا الرقم إلى زيادة حادة جديدة للمعدل اليومي للوفيات بالمرض في البلاد، حيث بلغ هذا العدد في إحصائية الأحد 596 حالة و449 الاثنين.
وذكرت وزارة الصحة أن الحصيلة الإجمالية للإصابات المسجلة بالفيروس في المملكة المتحدة ارتفعت بـ4301 حالة وبلغت نقطة 129044 مقارنة مع 124743 الاثنين.
كانت هذه تفاصيل خبر سلطات بريطانيا تسجل ارتفاعا حادا لوفيات كورونا بـ828 حالة جديدة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على النشرة (لبنان) وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.