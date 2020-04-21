بقرادونيان: لو طبقنا القوانين منذ زمن لما كنا وصلنا الى هذه المرحلة

اكد الامين العام لحزب الطاشناق النائب هاكوب بقرادونيان، في تصريح من امام قصر الاونيسكو انه "لو طبقنا القوانين منذ زمن لما كنا وصلنا الى هذه المرحلة"، مشيرا الى اننا "سجلنا اعتراضاً بشأن موضوع هيئة مكافحة الفساد حفاظاً على المساواة بين كل الطوائف"، معتبرا ان "المحاصصة والمذهبية والطائفية هي أساس الفساد وحتى في الشارع هناك أشخاص فاسدون".
ويعقد المجلس النيابي جلساته على مدى ثلاثة أيام صباحاً ومساءا في قصر الأونيسكو في بيروت وذلك لأن المكان أوسع هيث يوجد فراغات بين الحاضرين تفادياً لتفشي فيروس كورونا.
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