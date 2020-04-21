بري: المجلس النيابي لم يستطع القيام بدوره الرقابي بسبب النظام الطائفي

إستأنف النواب ​الجلسة التشريعية​ في ​قصر الأونيسكو​ في ​بيروت​، حيث أكد رئيس ​مجلس النواب​ ​نبيه بري​ خلال مداخلة في الجلسة التشريعية المسائية ان "المشكلة في ​لبنان​، ان الاحزاب لم تحزب ​الطوائف​، بل الطوائف طيفت الاحزاب وكفى دوران حول الحقيقة ف​المجلس النيابي​ لم يستطع القيام بدوره الرقابي بسبب النظام الطائفي".

وأفادت مراسلة "​الخليج 365​" "عن سقوط الإقتراح المقدم من النائبة ​بولا يعقوبيان​ والذي يتعلق بمنح النائب بمجلس النواب الثقة والمصلحة لطلب إبطال الأعمال الإدارية، وأعلن رئيس ​الحكومة اللبنانية​ ​حسان دياب​، عدم موافقة الحكومة على هذا الإقتراح، الذي يؤدي إلى عرقلة العمل الإداري ويمس بمبدأ فصل السلطات، وأعلن عدد من النواب رفضهم الإقتراح لنفس السبب المذكور".