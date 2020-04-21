بري: المجلس النيابي لم يستطع القيام بدوره الرقابي بسبب النظام الطائفي

إستأنف النواب الجلسة التشريعية في قصر الأونيسكو في بيروت، حيث أكد رئيس مجلس النواب نبيه بري خلال مداخلة في الجلسة التشريعية المسائية ان "المشكلة في لبنان، ان الاحزاب لم تحزب الطوائف، بل الطوائف طيفت الاحزاب وكفى دوران حول الحقيقة فالمجلس النيابي لم يستطع القيام بدوره الرقابي بسبب النظام الطائفي".
وأفادت مراسلة "الخليج 365" "عن سقوط الإقتراح المقدم من النائبة بولا يعقوبيان والذي يتعلق بمنح النائب بمجلس النواب الثقة والمصلحة لطلب إبطال الأعمال الإدارية، وأعلن رئيس الحكومة اللبنانية حسان دياب، عدم موافقة الحكومة على هذا الإقتراح، الذي يؤدي إلى عرقلة العمل الإداري ويمس بمبدأ فصل السلطات، وأعلن عدد من النواب رفضهم الإقتراح لنفس السبب المذكور".
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