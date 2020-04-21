مسيرة سيارة جابت شوارع صور احتجاجاً على تردي الاوضاع الاقتصادية

نظم حراك ساحة العلم في صور ​مسيرة​ ​سيارة​ جابت شوارع صور لمطالبة بـ"إعادة ​الأموال المنهوبة​ وباستقلالية ​القضاء​ ووضع خطة اقتصادية تنقذ البلاد والعباد ومحاسبة الفاسدين وضد ​الفساد​ المستشري وارتفاع سعر صرف ​الدولار​". وانطلقت المسيرة من امام ساحة العلم في صور وسط الأناشيد الوطنية، وحمل المشاركون الاعلام اللبنانية ملتزمين شروط التعبئة العامة في التباعد، وسط تدابير امنية مكثفة اتخذها ​الجيش​ و​القوى الامنية​ الذين رافقوا المسيرة في جولتها.

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