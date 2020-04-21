رئيس بلدية بعقلين للنشرة: لبنانيان وستة سوريين ضحايا الجريمة في البلدة والفاعل لا يزال مجهولاً

أعلن رئيس بلدية ​بعقلين​ عبدالله الغصيني في حديث لـ"النشرة"، عن "وجود 8 قتلى في شوارع البلدة بالقرب من ورش ​البناء​"، مشيراً الى ان "عناصر ​الجيش اللبناني​ و​القوى الامنية​ وصلوا الى مسرح الجريمة وضربوا طوقاً امنياً كبيراً"، كاشفاً عن ان "​القوى الأمنية​ تقوم بالتفتيش عن مرتكب هذه الجريمة"، معلناً عن "إكتشاف جثة جديدة بعيدة عن مسرح الجريمة".

ولفت الغصيني الى ان أحد "الضحايا اللبنانيين من بلدة بعقلين، والاخر من ​عرسال​، اضافة الى 6 أشخاص من الجنسية السورية من عمال ​الزراعة​ والبناء"، مبيناً "عدم وجود خلاف بين الضحايا وانما هي ​حالات​ منفردة، والوضع حالياً في البلدة مستقر والقوى الامنية بكافة اجهزتها منتشرة في البلدة".