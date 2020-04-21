أعلن رئيس بلدية بعقلين عبدالله الغصيني في حديث لـ"النشرة"، عن "وجود 8 قتلى في شوارع البلدة بالقرب من ورش البناء"، مشيراً الى ان "عناصر الجيش اللبناني والقوى الامنية وصلوا الى مسرح الجريمة وضربوا طوقاً امنياً كبيراً"، كاشفاً عن ان "القوى الأمنية تقوم بالتفتيش عن مرتكب هذه الجريمة"، معلناً عن "إكتشاف جثة جديدة بعيدة عن مسرح الجريمة".
ولفت الغصيني الى ان أحد "الضحايا اللبنانيين من بلدة بعقلين، والاخر من عرسال، اضافة الى 6 أشخاص من الجنسية السورية من عمال الزراعة والبناء"، مبيناً "عدم وجود خلاف بين الضحايا وانما هي حالات منفردة، والوضع حالياً في البلدة مستقر والقوى الامنية بكافة اجهزتها منتشرة في البلدة".
كانت هذه تفاصيل خبر رئيس بلدية بعقلين للنشرة: لبنانيان وستة سوريين ضحايا الجريمة في البلدة والفاعل لا يزال مجهولاً لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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