حسن عز الدين: الحملات على الحكومة أتت بعدما لمسوا أدائها الوطني

أكد عضو كتلة الوفاء للمقاومة النائب حسن عز الدين أن "ما نسمعه من حملات وتغريدات من بعض القوى السياسية والشخصيات ضد الحكومة يأتي في سياق مصالح ضيقة وفئوية، بعدما لمس هؤلاء أداءها الوطني"، مستبعدا قدرة الثلاثي جنبلاط- الحريري- جعجع على قيادة جبهة معارضة ضد الحكومة "نظرًا الى حجم الخلافات فيما بينهم فضلا عن القضايا السابقة التي تحتاج لبلسمة جراح".
وأبدى في تصريح صحفي اعتقاده "أنه ليس هناك مصلحة لأحد بإسقاط هذه الحكومة او سقوطها، وبالتالي نحن نسير جنبا الى جنب، داعمين لهذه الحكومة، إنما الوضع ليس سهلا"،وإذ أدان الصلف الاميركي المتمثل بتدخلات السفيرة الاميركية بالشأن الداخلي اللبناني، دعا عز الدين الحكومة الى اتخاذ موقف واضح من هذا التدخل الاميركي الفاضح في الشؤون اللبنانية.
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