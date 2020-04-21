راوول نعمة: سطرنا 14 محضر ضبط لمتاجر كبرى خالفت وزن الخبز

أشار وزير ​الإقتصاد​ راوول نعمة في تصريح له على وسائل التواصل الإجتماعي، إلى أنه "استكمالاً لجولة ​وزير الاقتصاد​ والتجارة ​راوول نعمه​ على الأفران، قامت فرق من ​مديرية حماية المستهلك​ بالكشف على اسعار واوزان مبيع ربطة الخبز في عدد من المتاجر الكبرى التي تنتج ربطات خبز بعلامتها التجارية و قد تم تسطير 14 ​محضر ضبط​ في كافة المناطق وابرز المخالفات تتعلق باوزان ​الخبز العربي​ واسعار السلع".

وكان قد أشار نعمه في تصريح له خلال جولة على الافران، في وقت سابق من اليوم، الى أن "لديه وثيقة تكشف إتفاقا بين 8 أفران على أن تكون ربطة الخبز بـ 900 غ وفي بعض المناطق بيعت ربطة الخبز بـ1750 ليرة لكن على الافران أن تعرف أننا في دولة قانون وسنقوم بكلّ ما يلزم لتصحيح الامور".