راوول نعمة: سطرنا 14 محضر ضبط لمتاجر كبرى خالفت وزن الخبز

أشار وزير الإقتصاد راوول نعمة في تصريح له على وسائل التواصل الإجتماعي، إلى أنه "استكمالاً لجولة وزير الاقتصاد والتجارة راوول نعمه على الأفران، قامت فرق من مديرية حماية المستهلك بالكشف على اسعار واوزان مبيع ربطة الخبز في عدد من المتاجر الكبرى التي تنتج ربطات خبز بعلامتها التجارية و قد تم تسطير 14 محضر ضبط في كافة المناطق وابرز المخالفات تتعلق باوزان الخبز العربي واسعار السلع".
وكان قد أشار نعمه في تصريح له خلال جولة على الافران، في وقت سابق من اليوم، الى أن "لديه وثيقة تكشف إتفاقا بين 8 أفران على أن تكون ربطة الخبز بـ 900 غ وفي بعض المناطق بيعت ربطة الخبز بـ1750 ليرة لكن على الافران أن تعرف أننا في دولة قانون وسنقوم بكلّ ما يلزم لتصحيح الامور".
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