اسود: مصرف لبنان وشركات تحويل الاموال ينهبون مال الناس علنا

أعتبر عضو "تكتل ​لبنان القوي​" النائب ​زياد اسود​، في تصريح عبر مواقع التواصل الاجتماعي، ان "​مصرف لبنان​ وشركات تحويل الاموال يعملون على نهب مال الناس علنا ويرتكبون سرقات موصوفة بحق مال التحويلات الى الشركات التي تكافئ بهامش اضافي ليزيد من ارباحها فوق المعدل المسموح والمنصوص عنه في القوانين والتعاميم، و​المصارف​ تحجب الاموال عن المودعين، "والله بالبلطة ليشقفوكم الناس".

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