الراعي: نطالب المجلس النيابي والحكومة بقرارات على مستوى التحديات

لفت ​البطريرك الماروني الكاردينال مار بشارة بطرس الراعي​ من ​بكركي​ خلال مواصلة صلاة المسبحة الوردية على نية ​لبنان​، الى ان "​الصلاة​ ترفع من اجل شفاء المصابين بوباء ​كورونا​ ومن اجل تجنيب الاصحاء هذا الوباء والحد منه وابادته بقوة ​المسيح​ القائم من الموت، كما نصلي من اجل الرجوع الى الذات من قبل الجميع ورجوع الخطأة الى التوبة".

ودعا الراعي، ​الحكومة​ و​المجلس النيابي​ الملتئم في هذه الايام، بـ"قرارات على مستوى تحديات بلدنا وعلى قدر حاجات شعبنا وانتظارات شبيبتنا، كي نتجنب اي ​انفجار​ اجتماعي واي خيبة امل عند اجيالنا الطالعة".

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