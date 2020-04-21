الراعي: نطالب المجلس النيابي والحكومة بقرارات على مستوى التحديات

لفت البطريرك الماروني الكاردينال مار بشارة بطرس الراعي من بكركي خلال مواصلة صلاة المسبحة الوردية على نية لبنان، الى ان "الصلاة ترفع من اجل شفاء المصابين بوباء كورونا ومن اجل تجنيب الاصحاء هذا الوباء والحد منه وابادته بقوة المسيح القائم من الموت، كما نصلي من اجل الرجوع الى الذات من قبل الجميع ورجوع الخطأة الى التوبة".
ودعا الراعي، الحكومة والمجلس النيابي الملتئم في هذه الايام، بـ"قرارات على مستوى تحديات بلدنا وعلى قدر حاجات شعبنا وانتظارات شبيبتنا، كي نتجنب اي انفجار اجتماعي واي خيبة امل عند اجيالنا الطالعة".
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