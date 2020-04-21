ضاهر: هل ينوي الحاكم تشغيل المطبعة لطباعة أموال المودعين بالليرة؟

علق النائب ​ميشال ضاهر​ على تعميم ​مصرف لبنان​ الجديد اليوم، وسأل في تصريح على وسائل التواصل الإجتماعي: "هل ينوي الحاكم تشغيل المطبعة لطباعة أموال المودعين ب​الليرة​ اللبنانية.من يقرأ تعميم مصرف لبنان يصاب بالصدمة ويتساءل من أين سنأتي ب​الدولار​ لامتصاص هذه الكتلة النقدية المعروضة؟ فهل بدأ العدّ العكسي لانهيار الليرة وارتفاع ​سعر الدولار​ إلى ارقام فلكيّة وهل هذا هو الحلّ سعادة الحاكم؟".

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