متعاقدو اللبنانية في الشمال: لوضع ملف التفرغ على جدول اعمال جلسة مجلس الوزراء المقبلة

دعا متعاقدو ​الجامعة اللبنانية​ في ​الشمال​، في بيان، الى "إقرار ملف التفرغ ضمن مهلة المئة يوم الحكومية"، مشيرا الى ان "​البيان الوزاري​ للحكومة تضمن وعدا صريحا بملء الشواغر الأكاديمية في الجامعة اللبنانية وبالتالي إقرار ملف تفرغ ​الاساتذة​ المتعاقدين ب​الساعة​ ضمن مهلة 100 يوم من تشكيل ​الحكومة​، واليوم يتبقى 30 يوما على انتهاء هذه المهلة وملف التفرغ لم يتم طرحه على جدول اعمال اي جلسة حكومية بعد".

واكد البيان انه "في ظل ما اعلنت عنه الحكومة من نيتها انصاف بعض القطاعات، يطالب الاساتذة دولة رئيس الحكومة، بضرورة اقرار هذا الملف الذي أكل عليه الدهر وشرب"، مناشدين "بوضع هذا الملف على جدول أعمال الجلسة الوزارية المقبلة تمهيدا لاقراره".