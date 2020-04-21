قوى الامن: توقيف مطلوب في جل الديب بجرائم سرقة واحتيال

أعلنت المديربة العامة لقوى الامن الداخلي، في بيان، انه "حصلت في الآونة الأخيرة عمليات سرقة بطريقة احتيالية، نفذها مجهول، وطالت عددا من تجار المواد الغذائية، في مناطق لبنانية عدة، وذلك من خلال شرائه كميات كبيرة من المواد الغذائية، من دون تسديد ثمنها، ونتيجة للمتابعة، تمكنت المجموعة الخاصة في وحدة الشرطة القضائية، من تحديد هوية المشتبه به، وتوقيفه بتاريخ 13/4/2020 من خلال كمين محكم في محلة جل الديب، وتبين انه يدعى (ف.أ) (مواليد عام 1979، فلسطيني)، كما تبين انه مطلوب للقضاء بموجب مذكرة توقيف بجرم سرقة".
ولفتت المديرية الى انه "بالتحقيق معه، اعترف بقيامه بالعديد من عمليات السرقة الاحتيالية التي طالت عددا من تجار المواد الغذائية في مناطق لبنانية مختلفة، ولذلك، وبناء على إشارة القضاء المختص، تعمم المديرية صورته، وتطلب من الذين وقعوا ضحية أعماله وتعرفوا إليه، الحضور إلى مكتب مكافحة الجرائم المالية وتبييض الأموال في وحدة الشرطة القضائية أو الاتصال على أحد الرقمين: 290881/01 أو 293683/01، تمهيدا لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة".
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