"منبر زحلة الثقافي" يثمّن جهود النواب لإقرار نفق ضهر البيدر

ثمّن "منبر زحلة الثقافي الإجتماعي" إقرار ​مجلس النواب​ مشروع قانون نفق ​ضهر البيدر​، موجِّهاً الشكر والتقدير لجهود النواب الزحليين و​البقاع​يين الذين عملوا لإقراره بمختلف انتماءاتهم السياسية، نظراً لما يشكله من فائدة استراتيجية للبقاعيين، ويُسهم في ربط البقاع بالعاصمة وتعزيز الترابط الإقتصادي، وتنمية البقاع في شكل عام وتوفير الوقت على المواطنين.

ورأى المنبر في هذه الخطوة المهمة والإستراتيجية، أمثولةً في التعاون بين النواب، ممثلي الشعب الشرعيين، في زحلة والبقاع لتنفيذ مشاريع تختص بالتنمية والنهوض الإجتماعي والإقتصادي، وتجاوز الصراعات السياسية والخلفيات المذهبية والشخصية والتسابق، من أجل المصلحة العامة.

وأكد أنه سيواصل أنشطته مع المعنيين لبحث القضايا والمشاريع الزحلية والبقاعية، والضغط في سبيل تنفيذها بما يخدم المصلحة العامة وتعزيز ثقافة التشارك في إدارة الشأن العام.