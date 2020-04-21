أعتبر النائب السابق الدكتور نبيل نقولا، في تصريح عبر مواقع التواصل الاجتماعي، ان "​القضاء اللبناني​ يكشف عن سارقي وناهبي الاموال العامة منذ 1992، وقامت ​المصارف​ وحاكم ​مصرف لبنان​ والزعماء السياسيين بمصادرة أموالهم، والسارق أصبح ​الشعب اللبناني​"، شاكراً المصارف وحاكم مصرف لبنان والزعماء لـ"سهرهم على مصلحة الوطن ونعتذر منهم جميعا لأننا اتهمناهم زورا، والمحاكمة للشعب".

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كانت هذه تفاصيل خبر نبيل نقولا: شكراً للمصارف والزعماء لسهرهم على مصلحة الوطن والمحاكمة للشعب لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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