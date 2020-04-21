غرفة التجارة الفرنسية اللبنانية تطرح آلية مساعدة طلاب لبنانيين بفرنسا

بمبادرة من سفارة ​لبنان​ لدى ​فرنسا​، أنشأت غرفة التجارة الفرنسية-اللبنانية (CCFL) آلية مساعدة مالية لدعم ​الطلاب​ اللبنانيين في فرنسا، لاسيما في ظل الصعوبات الاقتصادية الحادة التي يواجهها لبنان بالإضافة إلى ​الأزمة​ الصحية المستجدة.

تتضمن هذه الآلية ثلاث مراحل، توجيه نداء إلى التبرع من قبل سفارة لبنان في ​باريس​ وغرفة التجارة الفرنسية اللبنانيةCCFL))،والجمعية الطبية اللبنانية الفرنسية (AMLF) ، ومؤسسةالمديرين التنفيذيينالماليين الدوليين اللبنانيين(Life Paris)، والنادي الثقافيللشباب الفرنسي اللبناني، وجمعية ELP Evénements Libanais à Paris، والمرحلة الثانية جمع طلبات المساعدةمن خلال منصة متخصصة، بعد أن تم نشر المعلومات ذات الصلة على ​وسائل التواصل الاجتماعي​ الخاصة ب​السفارة اللبنانية​ وشركائها، وثالثاً تحليل هذه الطلبات من قبل لجنة مستقلة تضم عشر شخصيات مشهود لها بالكفاءة والنزاهة، حرصًا على حسن الإدارة والعدالة والشفافية في توزيع المساعدات التي تم جمعها. كثَّفت هذه اللجنة وتيرة اجتماعاتها في الفترة الأخيرة للنظر بشكل عاجل في الملفات التي استلمتها، وهي تضم ممثلين عن سفارة لبنان لدى فرنسا وقنصلية لبنان العامة في ​مرسيليا​ والجمعية الطبية اللبنانية الفرنسية (AMLF)، ومؤسسةالمديرين التنفيذيينالماليين الدوليين اللبنانيين(Life Paris)، والنادي الثقافي للشباب الفرنسي اللبناني، وجمعية ELP Evénements Libanais à Paris، ومحامين واقتصاديين معروفين.

وأفادت أنه "بتاريخ 21 نيسان 2020، بلغ مجموع التبرعات التي تلقيناها 50،000 يورو، واستلمنا 300 طلب تم تحليل 220 منها وحُدِّد 108 ملفات ذات أولوية حصل كل منها على مبلغ 200 يورو. وتعمل هذه الهيكلية بدون أي تكلفة وسوف تقوم بتوزيع كامل التبرعات على الطلاب".

يمكن إرسال التبرعات إلى غرفة التجارة الفرنسية-اللبنانية كما يلي:

-EUR : Bank Audi France, 73, avenue des Champs-Elysées, 75008 Paris

BIC : AUDIFRPPXXX

IBAN : FR76 1808 9000 0107 2549 6005 290

-USD : Fransbank, 104, avenue des Champs-Elysées, 75008 Paris

BIC : FRAFFRPP

IBAN : FR65 1868 9000 012U S400 2884 155

-PayPal:https://www.paypal.com/cgi-bibin/webscr?cmd=_sxclick&hosted_button_id=MUW2WTYYMM83L&source=url