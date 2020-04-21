معركة علمية في شوارع لندن الخاوية

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نصر المجالي: تواجه الحكومة البريطانية برئاسة بوريس جونسون اتهامات وانتقادات غير مسبوقة في شأن استجابتها لفيروس كورونا، وقال رئيس تحرير مجلة علمية متخصصة إنها تحاول "إعادة كتابة التاريخ عمداً في حملتها المضللة COVID-19 المستمرة".

وانتقد رئيس تحرير مجلة ذي لانست (The Lancet) الدكتور ريتشارد هورتون في العدد 10 الحكومة لمحاولتها الدفاع عن افتقارها إلى العمل بينما خرج الفيروس التاجي عن السيطرة في المملكة المتحدة.

وقال هورتون: "الحقيقة هي أن الوزراء والمستشارين العلميين فشلوا في فهم ما كان يحدث في الصين ، على الرغم من الأدلة".

مواجهة

وتأتي تعليقات رئيس المجلة العلمية الشهيرة في تغريدات نشرها على (تويتر) كأول مواجهة بين 10 داونينغ ستريت ووسائل الإعلام مساء الأحد حول الاستجابة للفيروس القاتل.

ونفى الدكتور هورتون بشدة ادعاء 10 داونينغ ستريت بعدم وجود إجماع علمي على أن العالم يتجه نحو جائحة. مؤكدا أنه كان دق ناقوس الخطر في مناسبات متعددة.

ارتبط الدكتور هورتون بالتغريدات التي كتبها في يناير الماضي والتي حذرت من أن البشر يمكن أن ينشروا الفيروس بين بعضهم البعض وأن هناك نقصًا في أسرة العناية المركزة للتعامل مع الوباء.

وحينها نشر مخاوف جدية من الصين - حيث بدأ الفيروس في ديسمبر 2019، كما أنه حذر الحكومات الأخرى من التحرك بسرعة.

يذكر أن مجلة (لانسيت) هي من بين الأقدم في العالم، ولها تأثير عالمي في المرتبة الثانية بعد مجلة نيو إنغلاند الطبية، وعادة ما يغطي إصدارها الشهري موضوعات مثل مرض السكري وفيروس نقص المناعة البشرية ، ولكن تم مؤخرًا دفع البحث عن COVID-19.

لعبة حظ

وكان هورتون، رئيس تحرير مجلة "لانسيت" قال في وقت سابق من شهر مارس الماضي إن بوريس جونسون ووزير الصحة البريطاني مات هانكوك "يلعبان لعبة الحظ مع الجمهور" من خلال عدم تطبيق "سياسات التباعد الاجتماعي والإغلاق" في وقت أقرب.

ونشر تغريدة عبر تويتر في وقت سابق جاء فيها "إن قرار حكومة المملكة المتحدة عدم الانتقال إلى مرحلة "تأخير المرض" قد يكون مفهوماً، ولكنه خاطئ. وكما قال لي أحد خبراء الأوبئة في المملكة المتحدة الليلة الماضية، فإن قرارهم ‘مخيّب للآمال للغاية إذ كان ينبغي على المملكة المتحدة الانتقال إلى إجراءات إبعاد اجتماعي أكثر صرامة على الفور".

وجاءت انتقادات الدكتور هورتون لحكومة بوريس جونسون في مقال كان نشره في (صنداي تايمز) يوم الأحد الماضي (19 أبريل 2020)، ورد 10 داونينغ ستريت على الفور بان ما ورد في المقال "غير صحيح بشكل واضح وسخيف".

اتهام جونسون

واتهم المقال بوريس جونسون بـ "السير أثناء النوم في الكارثة" في المراحل المبكرة من الوباء. وأشار إلى أنه غاب عن خمسة اجتماعات رئيسية للجة الطوارئ الحكومية COBRA مع تسارع أزمة COVID-19، وأن الرقم 10 "قلل من التهديد الذي يلوح في الأفق" من Coronavirus وأظهر "موقفًا جامدًا تقريبًا ... لأكثر من شهر".

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جونسون بين مستشاريه العلميين في مؤتمر صحفي

وأثار المقال جدلاً غاضبًا مفاده أن المملكة المتحدة "خسرت خمسة أسابيع حاسمة" لمواجهة التهديد الذي يشكله الفيروس التاجي.

تضمنت قائمة الادعاءات الطويلة التي نشرها الدكتور هورتون قوله إن الحكومة تجاهلت خطر الفيروس على الرغم من دراسة مثيرة للقلق نشرها هو نفسه في (ذي لانسيت) في 23 يناير الماضي.

وأشار الدكتور هورتون في مقاله عن الفيروس في الصين حيث تناول تقييم الإمكانية الفتاكة للفيروس، وأشار إلى أنه قابل للمقارنة مع وباء الإنفلونزا الإسبانية عام 1918، الذي أودى بحياة ما يصل إلى 50 مليون شخص".

لكن وزير الصحة مات هانكوك أبلغ الصحفيين في اليوم الذي نشر فيه المقال بأن الخطر على عامة الناس في المملكة المتحدة" منخفض ".

وردًا على ذلك المقال، قال 10 داونينغ ستريت: {دعا رئيس تحرير مجلة لانسيت ، في نفس اليوم بالضبط - 23 يناير - إلى "الحذر" واتهم وسائل الإعلام بـ "تصعيد القلق من خلال الحديث عن" فيروس قاتل "و" تزايد المخاوف "}.

كما كتب رئيس تحرير (لانسيت): "في الحقيقة، من ما نعرفه حاليًا ، فإن 2019-nCoV لديها قابلية انتقال معتدلة وإمراض منخفض نسبيًا. ليس هناك سبب لتعزيز الذعر بلغة مبالغ فيها".

تساؤل

وكانت صحيفة (صنداي تايمز) حين نشرت مقال الدكتور هورتون، كانت تساءلت ما إذا كان هناك إجماع علمي حول حقيقة أن هذا سيكون جائحة أم لا أو أن كل الأمر غير صحيح بشكل واضح".

ولكن الدكتور هورتون تدخل للرد على التساؤل بالإشارة إلى أنه في مناسبات عديدة، تحدث عن أن الوباء وشيك - وهو ما قد يشل المملكة المتحدة.

ويتهم رئيس مجلة (لانسيت) الحكومة في محاولتها "إعادة كتابة التاريخ" بأسلوبها الخاص، في نقضها لمقاله في (صنداي تايمز) أثناء الدفاع عن الإجراءات التي اتخذتها.

توخي الحذر

لكن يلاحظ أن هورتون يعترف في مدونته الخاصة نشرها يوم 24 يناير دعا إلى توخي الحذر في تقارير وسائل الإعلام في المملكة المتحدة، وقال فيها لا يوجد "سبب يدعو إلى إثارة الذعر" بشأن الفيروس.

وقال الدكتور هورتون إنه "أعقب ذلك بسلسلة من التغريدات توجه الانتباه إلى مخاطر هذا المرض الجديد". مشيرا إلى دراسة لعائلة في الصين أصيبت بالفيروس، مشيرة إلى أنه يمكن أن ينتشر بين البشر.

وفي يوم 25 يناير 2020، وجه الدكتور هورتون الانتباه إلى مسألة قدرة وحدات العناية المركزة في بريطانيا وتساءل عن سبب عدم وجود مناقشة لهذا التحدي السريري العاجل. وفي 26 يناير، غرد بأن "البوصلة تتجه نحو إعلان طوارئ الصحة العامة عبر الساحة الدولية".

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