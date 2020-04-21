نائب ملوى يؤدى اليمين الدستورية بعد فوزه فى الإنتخابات التكميلية

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أدى النائب محمد عبد الحكيم محمد أبو زيد وشهرته صابر عبد الحكيم اليمين الدستورية عن دائرة ملوى ومقرها مركز شرطة ملوى بمحافظة المنيا. جاء ذلك خلال الجلسة العامة لمجلس النواب اليوم برئاسة الدكتور على عبد العال. وكان الدكتور على عبد العال أعلن فى بداية الجلسة العامة انه تلقى رسالة من المستشار رئيس الهيئة الوطنية للانتخابات عن نتيجة الانتخابات التكميلية التى أجريت بالدائرة السابعة ملوى ومقرها شرطة ملوى. Advertisements وقدم الدكتور على عبد العال التهنئة للنائب متمنيا له التوفيق والسداد، وتم خلال خلال الجلسة ايضا التصديق محاضر عدد من الجلسات. يذكر ان الجلسة العامة اليوم تناقش عد منمشروعات القوانين تصل ال تسعة قونين بالاضافة الى انها ستاخذ الموافقة النهائية على عدد من مشروعات القوانين.

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