شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس البرلمان يوجه النواب بالمسافات الأمنة وإخلاء المقاعد المخصصة للحكومة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - حرصا من رئيس مجلس النواب الدكتور علي عبد العال، على اتباع الإجراءات الاحترازية والوقائية لمواجهة فيروس كورونا المستجد "كوفيد -19"، داخل القاعة الرئيسية للمجلس، وجه النواب بالإلتزام بالتباعد والمسافات الآمنة في الجلوس بالمقاعد.

كما شدد عبد العال، على أهمية إخلاء أعضاء مجلس النواب المقاعد المخصصة للحكومة، والتزام أماكنهم المخصصة لهم، حفاظا على صحة الجميع.

وتشهد فعاليات الجلسة العامة لمجلس النواب برئاسة الدكتور علي عبد العال، مناقشة عدد من مشروعات القوانين الهامة الداعمة للدولة فى إجراءاتها الاحترازية والوقائية ضد فيروس كورونا المستجد "كوفيد -19"، بالإضافة إلى إلقاء وزير المالية الدكتور محمد معيط البيان المالى لمشروع الموازنة العامة للدولة للعام المالى 2021/2020.

وتشمل حزمة التشريعات المزمع مناقشتها، مشروع قانون مقدم من الحكومة ببعض الإجراءات المالية التى يتطلبها التعامل مع التداعيات التى يخلفها فيروس كورونا المستجد، ويأتى فى إطار مواجهة الدولة للآثار المالية على القطاعات الاقتصادية أو الإنتاجية أو الخدمية المتضررة من تداعيات فيروس كورونا، ويهدف إلى منح مجلس الوزراء سلطة التدخل لتأجيل سداد بعض الضرائب وغيرها من الفرائض المالية والتأمينات أو تقسيطها أو مد آجال تقسيطها بدون أعباء؛ لمدة لا تجاوز ثلاثة أشهر قابلة للتجديد لمدة أخرى، ولتحقيق أهداف الدولة من عدم تسريح أى عمالة اشترط مشروع القانون الاستفادة أو استمرار استفادة شركة أو منشأة أو فرد بكل أو بعض المزايا المقررة فى مشروع القانون عدم الاستغناء عن بعض أو كل العمالة الموجودة نتيجة تداعيات فيروس كورونا.

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