بسبب إصابات معمل السمك…العرائش في المرتبة 2 في عدد الإصابات بكورونا في جهة الشمال

ارتفع إجمالي الإصابات المؤكدة بـ”كوفيد19″ في إقليم العرائش إلى 62 شخصا، من بينهم 49 مخالطا لعاملة تصبير السمك، التي فارقت الحياة الثلاثاء الماضي، بعد إصابتها بالجائحة.

ووفق مصادر “اليوم24” فإن المرضى تم توزيعهم على مستشفى للامريم في العرائش، والقصر الكبير، فيما لا زال مصابون آخرون في منازلهم، ينتظرون نقلهم إلى المستشفى المذكور الذي يشهد ضغطا كبيرا بسبب ارتفاع عدد الإصابات المؤكدة.

وكانت معطيات رسمية نشرتها، اليوم الثلاثاء، مديرية الصحة بجهة الشمال على صفحتها بموقع التواصل الاجتماعي، قد أشارت إلى أن إقليم العرائش يحتل المرتبة الثانية في عدد الإصابات بالفيروس التاجي، بعد عمالة طنجة أصيلة التي سجلت لحدود اللحظة 293 إصابة مؤكدة.

وأضافت المعطيات ذاتها، أن إقليم تطوان سجل 57 حالة إصابة مؤكدة، تليه الحسيمة بـ13 حالة، ووزان بحالة واحدة، فيما حافظ إقليم شفشاون على صفر حالة.