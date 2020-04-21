شفشاون.. شاب يقدم على الانتحار بتناوله حبوبا سامة

أقدم شاب في مقتبل العمر، مساء أمس الاثنين، على وضع حد لحياته، في مدشر “تعطاين”، التابع لجماعة “بن صالح”، ضواحي إقليم شفشاون.
وأقدم الهالك على الانتحار في ظروف غامضة، بعد تناوله حبوبا سامة.
ونقل الهالك إلى المستشفى الإقليمي في مدينة تطوان، من أجل إنقاذ حياته، إلا أنه سرعان ما فارق الحياة.
يذكر أن المصالح المعنية، فتحت تحقيقا حول ظروف، وملابسات وفاة الهالك.
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