لوقف جائحة كورونا.. فتح باب التطوع للعمل في المستشفيات أمام الأطباء والممرضين

أمام تزايد أعداد المصابين بفيروس كورونا المستجد، ونقص الأطر الصحية، فتحت وزارة الصحة الباب أمام الأطباء للتطوع، من أجل العمل في المستشفيات لمواجهة الجائحة.
وأصدرت مندوبية وزارة الصحة في جهة طنجة، اليوم الثلاثاء، إعلانا لفائدة الراغبين في الانخراط الطوعي، والفعلي، لوقف الجائحة.
ودعت المديرية نفسها الأطباء العامين، والاختصاصيين، والممرضين من مختلف التخصصات، والحاصلين على دبلوم من الكليات، والمعاهد الوطنية، أو المختصة، المعتمدة من طرف الدولة، قصد تقديم ترشيحاتهم للمساهمة في العمل التطوعي، لمواجهة وباء كورونا، وذلك عبر إرسال ملفات الترشيح لمصلحة الموارد البشرية في المديرية.
ودعت المديرية ذاتها الراغبين في التطوع إلى الادلاء بنسخ بطاقاتهم الوطنية، ودبلوماتهم المحصل عليها، وتعبئة طلب وضعته رهن إشارتهم، موضحة أنها ستدرس الطلبات، وتتفاعل معها، حسب الحاجيات المطلوبة، وكلما دعت الضرورة، إلى تعزيز الأطقم الطبية، والتمريضية في المستشفيات العمومية.
يذكر أن أعداد الإصابات بفيروس كورونا المستجد تزايد في جهة طنجة تطوان الحسيمة، خلال الأيام القليلة الماضية، بسبب تسجيل بؤر صناعية، حيث وصل مجموع الحالات المسجلة في الجهة إلى 426 حالة.
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