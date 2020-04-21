العثماني يعلن عن تخصيص وحدات بنكية لتمكين ساكنة القرى من استخلاص الدعم في الجائحة

أعلن رئيس الحكومة، سعد الدين العثماني، اليوم الثلاثاء، عن تدابير جديد لفائدة ساكنة العالم القروي، للاستفادة من التعويضات التي أطلقتها الحكومة للمتضررين من جائحة كورونا.

وقال العثماني، في حديثه أمام مجلس المستشارين، إنه سيتم تخصيص وحدات بنكية متنقلة من أجل استفادة ساكنة العالم القروي من الدعم المؤقت، على اعتبار صعوبة التنقل وتفاديا للازدحام.

وأوضح العثماني، أنه رغم التطمينات الحكومية حول الوضعية الوبائية بالبلاد والتحكم فيها، إلا أن هناك مؤشرات مقلقة، تستدعي اليقظة والالتزام بالتدابير المتخذة.

وانتقد العثماني بشدة المواطنين الذين يخرجون للتسوق يوميا، وقال “أنا منعرف لي كيخرج يتقدا كل نهار”، ودعا المواطنين إلى التسوق مرة كل ثلاثة أيام على الأقل، مشددا على أن ورقة الخروج التي تمنحها وزارة الصحة، هي ورقة للخروج الاضطراري، تفاديا للازدحام في الأسواق والساحات وأماكن البيع.

يشار إلى أن برلمانيين، كانوا قد أثاروا قضية عدم تمكن ساكنة القرى والمناطق النائية، من الدعم العمومي المخصص للمتضررين من الجائحة، وخصوصا الدعم الذي حصصته الدولة لحاملي بطاقة “راميد”.