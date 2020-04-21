رغم معاناتها مع كورونا.. إسبانيا تعلن عن تنظيم مرحلة ثانية من عملية إجلاء مواطنيها العالقين في المغرب

رغم تسجيلها لمئات الإصابات والوفيات يوميا بسبب فيروس كورونا المستجد، لا زالت إسبانيا عازمة عن ترحيل ما تبقى من مواطنيها العالقين في المغرب، بتنظيم عملية ثانية للإجلاء.

وقالت السفارة الإسبانية في الرباط، هذا الأسبوع، إنها تعمل مع القنصلية العامة الإسبانية بتنسيق مع السلطات، لتنظيم رحلات جوية جديدة، الأسبوع المقبل، لإجلاء المواطنين الإسبان العالقين في المغرب.

وأوضحت السفارة، أن الرحلات الجديدة، سيتم تنظيمها مع شركة “إيبيريا” للطيران، في مواعيد سيتم تحديدها خلال الأيام القليلة المقبلة.

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وكان نحو 9500 سائح إسباني قد غادروا الحدود المغربية خلال الفترة الممتدة ما بين 13 و21 مارس الماضي، حيث سهل المغرب مغادرة 4500 سائح إسباني عبر المعبر الحدودي في سبتة، و600 سائح آخر عبر المعبر الحدودي في مليلية، فضلا عن توفير رحلات جوية استثنائية أسفرت عن عودة 4000 إسباني.

ويأتي عزم إسبانيا ترحيل عدد جديد من مواطنيها، تزامنا مع إعلانها عن وصول عدد الوفيات، بسبب فيروس كورونا المستجد، ارتفع، اليوم، إلى 21282 حالة، ورفع حصيلة المصابين بالفيروس إلى 204178 حالة.