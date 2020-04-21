كورونا..المكفوفون يطالبون العثماني بتخصيص دعم مباشر لهم: نعيش وضعا مأسويا

راسلت التنسيقية الوطنية للمكفوفين المعطلين، حاملي الشهادات بالمغرب، كلا من سعد الدين العثماني، رئيس الحكومة، وجميلة المصلي وزيرة التضامن والتنمية الاجتماعية والمساواة والأسرة، بشأن تخصيص دعم مباشر لفئة المكفوفين، في الظرفية الحالية، التي يعيشها المغاربة.

وطالبت التنسيقية الوطنية للمكفوفين المعطلين حاملي الشهادات بالمغرب الحكومة “بتخصيص دعم مباشر من صندوق مكافحة وباء كورونا”، لفائدة المكفوفين في وضعية صعبة.

ودعت التنسيقية المذكورة الحكومة إلى “تحري الشفافية، والمساواة في تعميم الدعم على فئة المكفوفين، والمعاقين عموما”، مشيرة إلى “أنه ورغم انتهاء المرحلة الأولى المخصصة لأصحاب (خدمة راميد)، فإن المستفيدين من هذه الحصة من المعاقين معدودون على رؤوس الأصابع، والشيء ذاته بالنسبة إلى المرحلة الثانية من الدعم، المخصصة لمن هم لا يتوفرون على البطاقة السالفة الذكر”.

وأضاف المصدر ذاته، أن “الوضع العام للأشخاص المكفوفين، والمعاقين، عموما، جد متدهور، ومأساوي، حيث إن هؤلاء بعد توقفهم عن مزاولة أنشطتهم اليومية، التي كانت تدر عليهم مبالغ هزيلة، يواجهون بها الواقع المر، أصبحوا عالة على أسرهم الهشة أصلا”.ي

ذكر أن الحكومة سبق أن نظمت مباريات موحدة لفائدة أشخاص في وضعية إعاقة، وذلك في عدد من القطاعات الوزارية لتوظيف متصرفين من الدرجتين الثانية، والثالثة، وتقنيين من الدرجة الثالثة، عددهم يصل إلى 200.