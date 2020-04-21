إصابتان جديدتان بفيروس كورونا في قطاع غزة

القدس - بواسطة محمد عز العرب - أعلنت وزارة الصحة في قطاع غزة، مساء اليوم الثلاثاء، عن تسجيل إصابتين جديدتين بفيروس كورونا المستجد، لترتفع حصيلة الإصابات في القطاع إلى 17 حالة.

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