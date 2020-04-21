"الذي يفطر على خمر لا يُبطل صيامه".. تصريح لشيخ مصري يثير جدلًا

القدس - بواسطة محمد عز العرب - أثار حديث الشيخ الأزهري د. علي جمعة، لقناة "سي بي سي" الفضائية، الجدل على مواقع التواصل الاجتماعي والرأي العام، من خلال برنامج "من مصر"، بعد قوله إن "الدين يحرم المعصية ولا يربطها بالعبادة، وإن الصائم الذي يفطر على خمر لا يبطل صيامه، بل يكون عليه إثم".

وقال جمعة من خلال المقابلة إنه "هل من المعقول أن نقول لأحد لا تصم لأنك تشرب الخمر، بل نقول له إنك ما دمت صائمًا فلا تشرب الخمر، ونأمره بالمعروف وننهاه عن المنكر، ولا نحكم عليه بشيء".

وأضاف الشيخ معلّلًا ادعاءه أن "الدين إذا حرّم التبرج فسيحرمه في الصيام وغيره. كذلك تحريم المعصية لا علاقة له بالعبادات".

وكتب حساب على "تويتر" يحمل اسم موسى هارون، ساخرًا: "لا يبطل الصيام بشرب الخمر في ملة السيسي هذه الفتوى".

غرّد حساب "المجلس الثوري المصري" على موقع "تويتر"، أنه "فاضل نعرف حكم شرب الخمر في نهار رمضان عشان نتأكد... كنا هنعمل إيه من غير فتاوى علي جمعة".