اليمن.. "أنقذ حياتي" تطلق نداء استغاثة لإنقاذ عدن من الكارثة

الثلاثاء 21 أبريل 2020

أطلقت مؤسسة أنقذ حياتي الطبية نداء استغاثة لانقاذ أهالي عدن من كارثة السيول التي أدت الى تدمير عددا كبيرا من المنازل وتسببت في قطع الطرقات وجرف السيارات .



وفي بيان مقتضب قالت المؤسسة " أن عدن دخلت حالة كارثية بعد أمطار غزيرة استمرت لساعات وأدت الى تدمير عدداً من المنازل والسيارات وقطع الطرقات ووصل بلاغات بإصابات قد تصل الى الوفاه في صفوف الاهالي في عدن .

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إن ما يصلنا تباعاً عبر طواقمنا في مختلف مديريات عدن كارثي جداً ، لقد شلت المياة الحركة في مدن عدن وتسببت الامطار المتواصلة منذ صباح اليوم بكارثة انسانية بعد ان تراكمت المياه في الاحياء وتدفقت السيول من الجبال .

إننا ندعو كافة المنظمات الدولية للتدخل العاجل لإنقاذ الاهالي في عدن من السيول ومن تبعاتها التي ستؤدي الى انتشار الاوبئة والأمراض.

وكانت عدن قد شهدت موجة من الامطار الغزيرة والسيول الجارفة منذ الصباح وحتى وقت الظهيرة.